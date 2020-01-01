تغييرات محتملة على شكل دوري أبطال أوروبا

هل ستكون للأفضل أم للأسوأ؟

تحدثت تقارير إنجليزية عن إمكانية إجراء مجموعة من التعديلات على نظام دوري أبطال أوروبا من أجل زيادة عدد المباريات ورفع نسب المشاهدة للبطولة.

ويدور الحديث منذ عدة أشهر عن إمكانية إقامة بطولة موازية تدعى "السوبرليج" بمشاركة عمالقة القارة بعيداً عن الشكل الحالي للمسابقة، الأمر الذي تضاربت حوله الآراء بين الرفض والقبول.

وذكرت "تايمز" أن هناك اقتراح من رابطة الأندية الأوروبية برفع عدد الفرق المشاركة في المجموعة إلى ستة فرق بدلاً من الشكل الحالي، مع الإبقاء على عدد ثمان مجموعات.

وتقدمت الرابطة باقتراح آخر هو جعل ربع النهائي يقام بنظام المجموعات، إذ تقسم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، وعلى أساسها يتحدد المتأهلين الأربعة إلى نصف النهائي.

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وتطالب الرابطة بتطبيق التعديلات بداية من عام 2024 حتى يتم أخذ الوقت الكافي في مناقشتها، والحصول على موافقة الاتحادات المختلفة والأندية على تفعيلها.

وسبق كان نظام دوري الأبطال في التسعينيات وبداية الألفية يقام فيه دور الستة عشر بنظام المجموعات، ولكن تم التوقف عن العمل به وتفعيل نظام لقاءي الذهاب والإياب.

وتنطلق منافسات دور الستة عشر من النسخة الحالية في فبراير المقبل بعد انتهاء منافسات دور المجموعات في ديسمبر الماضي.