موعد مباراتي الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال أقصى الاتحاد وتأهل لمواجهة السد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فمتى تلعب مباراتي الذهاب والإياب؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتهت مساء اليوم الثلاثاء مرحلة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ونستعد للدخول لمرحلة نصف النهائي التي تم تحديد مواعيدها.

ونجح الهلال السعودي والسد القطري في التأهل للمربع الذهبي عن مسار غرب آسيا، ومن المقرر أن يلعبا مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل لنهائي البطولة القارية.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في الدوحة القطرية يوم الأول من أكتوبر القادم، فيما سيحل السد ضيفًا على الهلال في موقعة الإياب الحاسمة في الرياض يوم 22 أكتوبر.

كان بطل قطر قد نجح في تخطي النصر السعودي بنتيجة إجمالية 4-3، بعدما خسر ذهابًا في السعودية 2-1 وانتصر إيابًا في الدوحة 3-1 يوم أمس الإثنين.

ومساء اليوم وعلى ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، نجح الهلال في هزيمة الاتحاد بنتيجة 3-1 بعدما كان التعادل السلبي قد حسم لقاء الذهاب في جدة.