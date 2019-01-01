سالم الدوسري لجماهير الهلال: كيف لا نفوز وأنتم خلفنا وسندنا؟

سالم الدوسري نجم مباراة الهلال أمام الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يتحدث عبر تويتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توجه سالم الدوسري نجم الهلال بالشكر لجماهير فريقه على دعمهم ومساندتهم خلال مواجهة الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود.

ونجح الهلال في هزيمة ضيفه القادم من جدة 3-1 وانتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي حيث سيواجه السد القطري.

رجل رائع - رجل مخيب | الهلال × الاتحاد

ولعب الدوسري مباراة ممتازة وقد اختير رجل المباراة الرائع من جول وكذلك رجل المباراة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واحتفل اللاعب بالتأهل للمربع الذهبي من دوري أبطال آسيا بالكتابة على حسابه الرسمي في تويتر "قلتم لنا إلعب يا هلال، جمهورك خلفك .. ونقول، كيف لا نفوز وأنتم خلفنا وسندنا وتشجيعكم هو سلاحنا الأول".

أضاف "ألف مبروك للأمة الهلالية وإن شاء الله تكتمل أفراحنا بالتأهل للنهائي ثم تحقيق البطولة".

وكان الاتحاد كان افتتح التسجيل في مباراة اليوم بواسطة زياد الصحفي، لكن أندريه كاريلو استغل خطأ فواز القرني وأنهى الشوط الأول بالتعادل، وسيطر الهلال بالطول والعرض على أحداث الشوط الثاني ونجح في إضافة هدفين عبر الدوسري وسيباستيان جيوفينكو.