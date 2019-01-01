فيتوريا: النصر اليوم كان ذكيًا وواعيًا، وخدعنا الوحدة

مدرب النصر يتحدث بعد الفوز على الوحدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ روي فيتوريا المدير الفني للنصر لاعبيه بعد الفوز على الوحدة والتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا.

وعوض النصر تعادله المخيب ذهابًا على ملعبه بالفوز في الإمارات 3-2 لينتزع بطاقة التأهل بجدارة واستحقاق.

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واعتبر المدرب البرتغالي أن فريقه لم يفز بالقدرات الفنية فقط بل بالذكاء والوعي وتحديد هدفه والعمل عليه، كما أكد أنه حقق ما وعد به في المؤتمر الصحفي قبل المباراة من إحراز الأهداف في الإمارات وليس مجرد هدف واحد.

وأضاف "استحقينا الفوز والتأهل بناءً على أدائنا في المباراتين، أهنئ اللاعبين على روحهم القتالية، اليوم النصر كان ذكيًا وواعيًا ويعلم ما يريد من المباراة".

"كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، لم نفقد التركيز أو الانضباط طوال اللقاء، كنا نعلم أن الخصم سيعتقد أن المباراة ستكون أسهل عليه بعد نتيجة الذهاب، وقد لعبنا بطريقة تُوحي له بذلك".

"كان لدي يقين بأننا سنتأهل من الدقائق الأخيرة في مباراة الذهاب، حين هدد المنافس مرمانا بهجمتين خطيرتين ولم يُسجل".

وأتم فيتوريا مؤكدًا أنهم جاؤوا للإمارات عاقدين العزم على الفوز والتأهل وواثقين تمامًا في هذا.