رجل رائع - رجل مخيب | النصر × السد

من هو الأفضل والأسوأ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتهت مباراة القمة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بين النصر والسد بانتصار بطل السعودية بهدفين مقابل هدف واحد، مما يعني تأجيل الحسم لموقعة الإياب في قطر.

وافتتح بطل الدوري القطري النتيجة عبر علي أسد لكن بطل السعودية رد بإحراز هدفي الفوز بواسطة عبد الرحمن الدوسري وجوليانو.

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المباراة شهدت أداءً رائعًا لبعض اللاعبين ومخيبًا للاعبين آخرين، لكن من الرجل الرائع والمخيب؟

رجل رائع | جوليانو - النصر

كان صعبًا للغاية اختيار اللاعب الأفضل في المباراة بين الثلاثي سعد الشيب حارس مرمى السد الذي أنقذ فريقه من خسارة قاتلة كانت ستجعل مباراة الإياب مجرد لقاء هامشي، ونور الدين أمرابط صاحب الانطلاقات الرائعة والمهارات الممتازة وقائد المنظومة الهجومية، وجواليانو صانع الألعاب البرازيلي صاحب الأداء المبهر وهدف الفوز الحاسم.

الخيار في النهاية ذهب لجوليانو الذي كان الرجل الأخطر على مرمى السد في ظل غياب الهداف عبد الرزاق حمدالله، سواء عبر التسديدات البعيدة أو المراوغات الفردية داخل منطقة الجزاء أو صناعة اللعب وخلق المساحات لزملائه.

جوليانو سجل هدفًا جميلًا من تحركه الممتاز لداخل منطقة الجزاء، وكاد أن يُضيف هدفين آخرين لولا تألق سعد الشيب في التصدي له.

رجل مخيب | جونج يونج - السد

لعب بغداد بونجاح مباراة متواضعة للغاية، سواء من حيث التحركات أو اللمسات في المناطق الدفاعية للنصر، وتداخل أيضًا في لقطة الهدف الأول للنصر والذي ترك أثره على النتيجة النهائية، ولم ينجح صالح آل عباس في استغلال فرصة القدر له، ولعب فهد الجميعة مباراة سيئة خاصة على صعيد اللمسة الأخيرة، وغاب حسن الهيدوس عن أجزاء كثيرة من المباراة.

العديد من اللاعبين ظهروا دون المستوى، لكن لاعب الوسط الكوري الجنوبي كان اللاعب الأسوأ على أرض الميدان، سواء بتحركاته الدفاعية أو فشله في التغطية أمام خط دفاعه وخلق العمق الدفاعي المطلوب لوسط السد.