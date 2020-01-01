الشلهوب يتفوق على محمد نور في استفتاء "أساطير دوري أبطال آسيا"

الاتحاد الآسيوي يختار أسطورة السعودية في دوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي 5 نجوم سعوديين ضمن أساطير دوري أبطال آسيا وطلب من الجمهور التصويت على الأفضل بينهم لينضم لأساطير البطولة القارية بنظامها الجديد.

وضم الاستفتاء نجم الاتحاد محمد نور وثنائي الهلال محمد الشلهوب وسالم الدوسري بجانب النجمين ناصر الشمراني وسعود كريري اللذان لعبا للفريقين.

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واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي مسيرة اللاعبين الخمسة في دوري أبطال آسيا مع الأندية التي لعبوا لها، وقد أشاد بهم جميعًا وتغني بإنجازاتهم في البطولة.

وبعد أيام قليلة من بدء الاستفتاء، أظهرت النتائج تقدم أسطورة الهلال "الشلهوب" بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو محمد نور.

إذ يتقدم الشلهوب السباق بـ58% من الأصوات يليه محمد نور بـ30% من الأصوات، وحصل سالم الدوسري على 9% من الأصوات فيما لم يجمع الشمراني أكثر من 2% وكريري 1% من الأصوات.