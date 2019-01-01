سالم الدوسري: الأقل أخطاءً بين الهلال والسد سيفوز بالمباراة

سالم الدوسري نجم الهلال يتحدث عن مواجهة السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال سالم الدوسري نجم الهلال السعودي أن الفريق الأقل أخطاءً خلال مواجهة السد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا سيفوز باللقاء.

ويحل الهلال ضيفًا على السد مساء غدٍ الثلاثاء في استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يُلعب لقاء الإياب في ملعب جامعة الملك سعود يوم 22 أكتوبر القادم.

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وتحدث الدوسري في تصريحات سريعة لحساب دوري أبطال آسيا على تويتر مؤكدًا رغبته في ضم اللقب القاري لقائمة ألقابه مع الزعيم، إذ هو اللقب الوحيد الذي مازال ينقصه.

مضيفًا "حققت جميع البطولات مع الهلال ولم يبق سوى دوري أبطال آسيا، وأطمح بالتأكيد للفوز به وهو أهم أهدافي، أي لاعب يطمح للفوز بكافة البطولات في مسيرته".

"نحن جاهزون تمامًا لمواجهة السد ولا هدف لنا سوى الفوز، لكن الفريق الأقل أخطاءً هو الذي سيفوز بالمباراة".

وأخيرًا أكد النجم السعودي أنه لا يهتم بهوية الطرف المتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا من مسار شرق آسيا، إذ سيلعب أوراوا ريد دياموندز الياباني ضد جوانزو الصيني.