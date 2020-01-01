فيديو | السد يسحق العين ويضع قدمه الأولى في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

السد استعرض عضلاته أمام الفريق الإماراتي

حقق السد القطري انتصارًا ساحقًا بنتيجة أربعة أهداف دون رد على العين الإماراتي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 المقامة حاليًا في قطر.

كانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت قبل عدة أيام بالتعادل 3-3، ورغم تلك النتيجة الكبيرة لصالح السد في الإياب إلا أن اللقاء جاء ممتعًا ومثيرًا في الكثير من أوقاته خاصة الشوط الأول.

اقرأ أيضًا | سلمان الفرج والغائبون عن دوري أبطال آسيا بسبب كورونا

بغداد بونجاح افتتح التسجيل للسد عند الدقيقة الـ26 بعد تفوقه في مواجهة فردية مع حارس مرمى العين خالد عيسى، وقد انتهى الشوط الأول بهذا الهدف رغم الفرص الكثيرة الضائعة من الطرفين.

المزيد من الفرق

السد فرض تفوقه في الشوط الثاني وصنع العديد من المحاولات الهجومية على مرمى الزعيم العيناوي، وقد أسفرت عن إحرازه ثلاثة أهداف جديدة، الأول لأكرم عفيف عند الدقيقة الـ56 والثاني للمهاجم الجزائري بونجاح بعد 14 دقيقة، فيما اختتم رودريجو تاباتا مهرجان الأهداف عند الدقيقة الـ86.