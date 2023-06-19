"دورينا مغرٍ ماليًا فقط" .. إعلامي غاضب والجمهور السعودي يحذر نجم الأهلي من قبول عرض الهلال

حتى الآن لم يدرك البعض ما هو مقبل عليه دوري روشن السعودي!

رغم التطور الهائل الذي يعيشه دوري روشن السعودي والكرة السعودية بشكل عام، واستقطاب نجوم عالميين إلا أن هناك بعض الجماهير لم تقتنع بعد أن دوريها في طريقه لمضاهاة الدوريات العالمية.

السعودية بدأت ثورتها العالمية بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشتاء الماضي، حيث انضم للنصر، وفي الصيف الجاري، تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما، والمزيد من النجوم في الطريق.

لكن ورغم هذا هناك تحذيرات خرجت موجهة لمحمد عبد المنعم؛ نجم دفاع الأهلي المصري، بعد الأنباء التي تحدثت عن تلقيه عرض مغرٍ من الهلال، وصلت قيمته لـ12 مليون دولار.

بداية التحذيرات كانت في الأساس تغريدة غاضبة من الإعلامي الرياضي السعودي جمال عارف من المصريين، الذي يرفضون احتراف اللاعب في الدوريات الخليجية، ويرون أنه يناسب الدوريات الأوروبية وأنها الأفضل له، إذ كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لاعب مصري سابق سأله المذيع لو جاء عرض خارجي للاعب احمد عبدالمنعم هل سيوافق الأهلي؟، رد لو جاء عرض من الدوري الإنجليزي اوك أما من الدوريات الخليجية لا يمكن ذلك، يبدو أن الأخ عايش في كوكب آخر ولا يعلم أن الدوري السعودي استقطب رونالدو وبنزيما ويبحث عن النجوم العالميين!!".

المفاجأة كانت تأييد الكثير من الجماهير السعودية في التعليقات أسفل تغريدة عارف، مع الرأي المصري، إذ كتب حساب "عبد المجيد العتيبي": "طيب عادي يا معلم جمال يبحثون عن مصلحة اللاعب الاحتراف الأوربي أفضل من الدول الخليجية تضحك على نفسك أنت"، ليرد عليه الإعلامي: "أضحك على الفكر اللي أنت متفق معاه".

وزاد حدة التعليقات، فكتبت "سمر الشمري": "دورينا مغري ماليًا فقط"، وأضاف "فيصل حيدر": "تبغا الصراحة اللي جو منتهيين"، فيما علق "راشد الراجحي": "هذولي جوك عشان الفلوس بس وقدهم عجاوز بس أما المصري ذا صعب".

جدير بالذكر أن عبد المنعم قاد الأهلي مؤخرًا للتتويج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هدفًا قاتلًا برأسية في الإياب على ملعب مركب محمد الخامس، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، فيما كان الشياطين الحمر فائزين في الذهاب 2-1.