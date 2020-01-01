دورتموند يفاوض ريال مدريد لتمديد إعارة حكيمي

فيروس كورونا يسبب أزمة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند والبطل أشرف حكيمي

يطالب بوروسيا دورتموند من ريال مدريد ترك أشرف حكيمي يكمل الموسم رفقة الفريق رغم انتهاء إعارته بنهاية يونيو الجاري.

وتوقفت كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا إلا بعض الدول الصغيرة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في القارة وحول العالم.

ونتيجة لذلك، لن ينتهي الموسم بنهاية يونيو كما كان يحدث كل عام، وبناء عليه فإن بعض عقود اللاعبين ستواجه مشكلة كبرى.

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وبذلك سينتهي الموسم في الدوري الألماني بنهاية شهر أغسطس، لذلك يريد بوروسيا دورتموند الاحتفاظ بخدمات أشرف حكيمي حتى نهاية الموسم.

وتنتهي إعارة حكيمي من ريال مدريد بنهاية يونيو، لذلك يريد النادي الألماني التواصل مع إدارة النادي الملكي بشأن هذا الأمر.

وودع دورتموند دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بالخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، لذلك سينتهي موسم دورتموند بنهاية الدوري الألماني.

وحسب المصادر الألمانية فإن إدارة دورتموند لا تريد ذلك فقط، بل أنها تريد التفاوض مع ريال مدريد بشأن إبقاء حكيمي لموسم مقبل مع الفريق.

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يذكر أن ريال مدريد قد أبدى رغبته في استعادة خدمات ظهيره الأيمن بعد المستوى الخرافي الذي قدمه في الفترة الأخيرة.