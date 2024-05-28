مدير دورتموند: لا أحد يعرف "إزعاج" بيلينجهام أكثر منّا.. وأتمنى نهاية أجمل من رؤيته مجددًا!

ماذا قال سيباستيان كيل؟

يستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة ريال مدريد، مساء السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتحدث سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند، عن مواجهة جود بيلينجهام، لاعب الفريق السابق، الذي انتقل لريال مدريد هذا الموسم، وقدم مستويات هائلة.

وقال كيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" اليوم الثلاثاء: "أعلم أنه سيكون سعيدا جدا عندما نرى بعضنا البعض، لكننا نعرف جيدا أيضا ما هو عليه، وأنه سيفعل كل ما في وسعه لضمان فوز ريال مدريد، لا يوجد أفضل منا لمعرفة مدى إزعاج جود في هذه الأنواع من المواجهات، نحن نعرفه من الداخل والخارج، لكنه لطيف جدا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كان من الواضح أن جود سيأخذ الطريق الصحيح هناك (في مدريد)، نعلم جميعا كم هو لاعب كرة قدم رائع وأفضل شخص. كنا ندرك أنه سيقدم كل شيء للنجاح في هذا النادي".

وزاد: "لكن بالطبع، عليك أن تأخذ في الاعتبار البيئة الطموحة التي دخل فيها، وأنه كان قادرا على ترك بصمته".

وختم: "أفضل أن يكون وداع ماركو رويس (نجم دورتموند) أجمل من وداع توني كروس (لاعب ريال مدريد)، فالأخير فاز بما يكفي من الألقاب، وأعتقد أنه لا بأس إذا فعل ذلك دون واحد".

وختم: "من الواضح أنه يرى الأمر بشكل مختلف، لكنني أتمنى لماركو، خاصة بعد الأيام القليلة الماضية المليئة بالمشاعر، أن نكون قادرين على رفع هذه الكأس من أجله. ولماذا لا بفضل هدف له؟ ستكون قصة جميلة، حتى أفضل من لم الشمل مع جود".