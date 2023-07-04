دهاء الاتحاد .. الانسحاب من هذه الصفقة مؤقتًا!

خطة بديلة من نادي الاتحاد لحسم الصفقة!

قرر مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، "الانسحاب" من إحدى الصفقات الهامة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بشكل مؤقت.

الاتحاد تعاقد مع 3 صفقات رسمية - حتى الآن -، خلال الصيف الحالي؛ وهم: الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، أوقف العميد الاتحادي، مفاوضاته مع إدارة نادي أبها؛ بشأن شراء العام الأخير من عقد صالح العمري، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة، عن أن قرار الاتحاد؛ يأتي بسبب تمسك أبها، بالحصول على مبلغ مالي يصل إلى 20 مليون ريال، مقابل التخلي عن اللاعب.

وفي حال واصل الفريق الأبهاوي، إصراره على هذا المبلغ؛ فإن الاتحاد سينتظر حتى دخول اللاعب، الفترة الحرة من عقده؛ للتوقيع معه مجانًا؛ حسب ما أوضحته الصحيفة.

جدير بالذكر أن صالح العمري، مثّل النادي الأهلي في الفترة من 2014 إلى 2018، قبل الانتقال إلى الوحدة ثم الاتفاق، وأخيرًا أبها الذي يلعب معه منذ صيف 2020.