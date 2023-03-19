بعد الحديث عن دنبوشي الاتحاد .. أنمار الحائلي يصدم الفتح دفاعًا عن كمال الدولي

أحمد مبارك؛ مدير الكرة في الفتح، تحدث عن رش مياه مشكوك به من قبل العم كمال قبل مواجهة الاتحاد، ليفجر قضية السحر في الكرة السعودية من جديد

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تصريحات هزت الوسط الرياضي السعودي بشكل كبير أمس السبت، بعد العودة من جديد للحديث عن السحر "الدنبوشي"، وتوجيه الاتهامات هذه المرة لنادي الاتحاد.

العميد حقق الفوز بالأمس أمام الفتح بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وقبل المباراة، خرج أحمد مبارك؛ مدير الكرة في النموذجي، متهمًا كمال الدولي؛ إداري العميد، برش مياه مشكوك في أمرها على أرضية الملعب قبل المباراة.

وبينما خرج العم كمال مدافعًا عن نفسه، مكتفيًا بقول: "البينة على من ادعى"، لم يكتف أنمار الحائلي؛ رئيس النادي الجداوي، بهذا التعليق فقط، إنما بدأ في تحركاته لحفظ حقوق إداري الفريق.

وأوضح الإعلامي الرياضي ناصر الطميحي أن الحائلي رفض كافة الوساطات التي حاولت التدخل خلال الساعات القليلة الماضية، لحل الأمر بشكل ودي، وصمم على تقديم شكوى رسمية ضد مبارك والمذيع الذي أدار الحوار، لحفظ حقوق النادي والدولي.

يذكر أن العميد يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه، بينما يحل النموذجي في المركز السادس بـ32 نقطة.

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