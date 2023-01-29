"دمّر منظومتهم" .. الظهور الأول لبيريرا مع الوحدة يثير سخرية جمهور الهلال

لاعب الهلال المعار للوحدة شارك في أول مباراة مع فريقه الجديد بالأمس أمام الوصل

Shahid

يراقب جمهور الهلال السعودي عن كثب ما سيقدمه البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الزعيم المعار حديثًا للوحدة الإماراتي، مع فريقه الجديد، بعد مسيرته المتواضعة مع الأزرق.

الهلال أعار البرازيلي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، رغم تمسكه بكافة لاعبيه لمنعه من التعاقدات إلا أن مستوى بيريرا مقارنةً بما يتقاضاه من مقابل مادي، دفع الإدارة للاستغناء عنه، لرفع الحمل عن خزينة النادي.

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وظهر بيريرا أمس السبت، في أول مباراة له مع الفريق الإماراتي أمام الوصل، ضمن الجولة الـ14 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، وتحديدًا في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

النتيجة كانت تشير لتقدم الوحدة 2-1 مع نزول البرازيلي، لكن بعدها وخلال خمس دقائق فقط، أحرز الوصل هدفين، قبل أن يخطف الأول التعادل في الدقيقة 3+90، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل 3-3.

جمهور الهلال تعامل مع الوضع بسخرية من بيريرا، محملين إياه مسؤولية عودة المنافس في اللقاء، مستخدمين مصطلح "دمر منظومتهم"، لوصف الظهور الأول للاعبهم المعار مع فريقه الجديد.

يذكر أن انتقال بيريرا للنادي الإماراتي جاء على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، بينما يمتد عقده مع الزعيم حتى صيف 2026م.

Shahid