الحارس الأرجنتيني دائمًا مثير للجدل

حرص لاعبو منتخب الأرجنتين على الاحتفال بكأس كوبا أمريكا، التي توج بها راقصو التانجو قبل شهرين بعد الفوز على كولومبيا في نهائي البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الحارس المثير للجدل دائمًا إيميليانو مارتينيز، أبرز المحتفلين بالكأس على طريقته الخاصة، وذلك في مباراة الأرجنتين وتشيلي، التي يظهر فيها الفريق للمرة الأولى بعد تتويجه القاري.

وتغلب منتخب الأرجنتين على ضيفه تشيلي بثلاثية نظيفة سجلها باولو ديبالا، خوليان ألفاريز وأليكسيس ماك أليستر، فجر اليوم الجمعة على ملعب المونيمونتال، ضمن الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وظهر إيميليانو في مقطع فيديو وهو يحمل الكأس بطريقة كوميدية، بينما قام بحركة غير أخلاقية، في لقطة أعادت للأذهان، نفس الاحتفالية المثيرة للجدل التي قام بها عندما حصد جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في بطولة كأس العالم 2022.

ويمتلك "ديبو" تاريخًا طويلًا من اللقطات المثيرة للجدل خصوصًا في الاحتفالات، حيث سبق وحمل دمية عليها صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال احتفالية لاعبي الأرجنتين بحصد كأس العالم 2022 على حساب فرنسا في النهائي.

ويواصل منتخب الأرجنتين سيطرته على كرة القدم في أمريكا الجنوبية، بعدما احتفظ بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، والـ16 في تاريخه، متزعمًا عرش الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية.

يذكر أن إيميليانو مارتينيز تم ترشيحه من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، للفوز بجائزة "ليف ياشين" كأفضل حارس مرمى في العالم عن عام 2024، كما ظهر اسمه ضمن القائمة الأولية المرشحة للفوز بالكرة الذهبية.