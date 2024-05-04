دمر الأرقام وسجل "سوبر هاتريك" .. إيرلينج هالاند يفك النحس بلقاء مانشستر سيتي وولفرهامبتون

هالاند يقود مانشستر سيتي لانتصار سهل على ولفرهامبتون

فك النجم النرويجي إيرلينج هالاند النحس في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، بالمواجهة التي أبدع فيها.

هالاند عانى الفترة الماضية الأمرين، الإصابات وأيضًا غيابه عن التهديف، ليستعيد الذاكرة التهديفية، وشراسته على مرمى الخصوم.

ولعب هالاند المباراة بشكل أساسي، حتى تم تبديله في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وظهر غاضبًا جدًا بعد تبديله، حيث كان يُريد استكمال المواجهة حتى نهايتها.

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هالاند يُسجل سوبر هاتريك

سجل هالاند الهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن المباراة، وذلك عن طريق ركلة جزاء سددها على يسار حارس ولفرهامبتون، ليتقدم لمانشستر سيتي.

وشهدت الدقيقة 35 من زمن المباراة، تسجيل هالاند للهدف الثاني بالرأس، بعد عرضية رائعة أرسلها رودري له داخل منطقة الجزاء، ليرتقي عاليًا ويضع الكرة بالرأس.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، نجح هالاند في تسجيل الهدف الثالث له "هاتريك" ولفريقه مانشستر سيتي من ركلة جزاء سددها على يمين حارس ولفرهامبتون.

وأضاف هالاند الهدف الرابع له "سوبر هاتريك" ولفريقه في الدقيقة 54، بعد مراوغة لمدافعي ولفرهامبتون ليُسدد بقدمه اليسرى صاروخية في المرمى.

أرقام تاريخية يُدمرها هالاند

وواصل هالاند تدميره للأرقام القياسية مع مانشستر سيتي، حيث نجح في الوصول إلى الهدف رقم 36 له هذا الموسم في جميع البطولات مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى الهاتريك رقم 9 له رفقة الفريق الإنجليزي خلال موسمين فقط!

وأصبح إيرلينج هو ثالث لاعب مختلف يُسجل هاتريك في الشوط الأول بتاريخ الدوري الإنجليزي "أيضًا ضد نوتنجهام فورست الموسم الماضي"، بعد أندرو كول ومايكل أوين.

وتصدر هالاند قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالرأس منذ بداية الموسم الماضي، برصيد 11 هدفًا، متفوقًا على هاري كين وأولي واتكينز.

ونجح هالاند في أن يُسجل أول "سوبر هاتريك" له في مسيرته مع مانشستر سيتي، حيث لم يسبق له وأن سجل أكثر من هاتريك في مباراة واحدة.