"لقد دمرت حياتي".. أول رد من إيكاردي على اتهامات واندا نارا بالعنف الجنسي!

كل شيء انتهى بأسوأ صورة ممكنة

بعد ساعات من ظهور شكوى واندا نارا ضد ماورو إيكاردي بسبب العنف الجنسي المزعوم، رد مهاجم جلطة سراي على الأمر نافيًا كل هذه التهم جملة وتفصيلًا.

وأدلى إيكاردي بتصريحاته الأولى حول الأمر لبرنامج "Socios del espectáculo" الذي قال فيه: "الأمر كله مبالغة من جانب واندا. ولم أستخدم أي نوع من العنف، لم أتخط أيًا من حقوقي داخل منزل".

وأضاف إيكاردي أيضًا أن زوجته السابقة تريد دائمًا أن تكون خلافاتهما علنية: "إنها تنقل كل شيء إلى وسائل الإعلام وتشوه أي شخص لصالح نفسها فقط، لقد فضحتني كأحمق أمام الجميع، والآن تتحدث عن العنف!"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي برنامج تلفزيوني آخر، وهو برنامج "Intrusos"، الذي يبث على قناة "América TV"، تم الكشف عن آخر حوار دار بينهما في بوينوس آيرس، حيث قال إيكاردي لواندا: "لقد دمرت حياتي، أنت سبب تعرضي للإصابة، أنت عاهرة، أم سيئة، كاذبة!".

وكانت علاقة الزوجين قد انتهت رسميًا بالطلاق مؤخرًا، علاقة كانت قد بُنيت على أنقاض علاقة واندا مع الأرجنتيني ماكسي لوبيز زميل إيكاردي السابق في سامبدوريا، لكن يبدو أن القدر يأخذ حق لوبيز بكل الطرق!.