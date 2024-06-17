دماء مبابي ترعب جماهير ريال مدريد.. نجم فرنسا يتعرض لإصابة غريبة والحكم ينذره!

نجم ريال مدريد الجديد مصاب!

تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد لإصابة قوية على مستوى الوجه خلال مواجهة منتخب بلاده ضد النمسا في الجولة الافتتاحية من كأس الأمم الأوروبية.

مبابي قفز في الدقائق الأخيرة من أجل تسديد كرة رأسية، لكن بدلًا من تسديد الكرة بقوة ضرب أنفه في ظهر مدافع النمسا كيفن دانسو.

مبابي سقط فورًا على أرض الملعب وتحول قميصه الأبيض إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء ويبدو أن أنفه قد تحرك من مكانه بشكل واضح.

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خرج مبابي خارج الملعب للعلاج، لكنه دخل للملعب مرة أخرى بشكل سريع وسقط في أرض الملعب وقام الحكم بإشهار بطاقة صفراء في وجهه لأنه رأى أنه يعطل اللعب.

النجم الفرنسي كان قد أعُلن عن انضمامه إلى ريال مدريد بشكل رسمي قبل أيام قليلة من بداية كأس الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد تسبب في الهدف الوحيد في المباراة بعد كرة عرضية تعامل معها الدفاع بشكل غير سليم وسكنت الشباك كهدف عكسي من المدافع ماكسيميليان ووبر.