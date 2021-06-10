دليل جديد من داخل الزمالك على رحيل فرجاني ساسي

الزمالك يخسر فرجاني ساسي .. فهل قادر على تعويضه؟

ظهر دليل جديد داخل نادي الزمالك يحسم الجدل في موقف فرجاني ساسي لاعب الفريق من عودته واستكمال الموسم من عدمها بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ساسي أمس أشار إلى نهاية مسيرته مع نادي الزمالك عقب انتهاء عقده بشكل رسمي مع الفريق خلال الفترة الحالية وعدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وكشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن رقم قميصه الجديد مع الفريق، وهو رقم 13 الذي يخص فرجاني ساسي وحصل عليه عقب التأكد من رحيله.

وزادت التأكيدات عقب رد التونسي فرجاني ساسي على محمد عواد، ومباركته بعد الحصول على رقم قميصه عقب تأكد رحيله.

وسادت حالة من الحزن الكبيرة بين جماهير الزمالك بسبب تأكد رحيل فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يعد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري بالوقت الحالي.

ويسعى الزمالك في الوقت الحالي تعويض فرجاني ساسي بالبحث عن لاعب محترف أو الاعتماد على أحد عناصر الفريق الحاليين على رأسهم إمام عاشور.