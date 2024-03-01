دفع هذا الرقم يعني الرحيل.. بايرن ميونخ يخطر ريال مدريد بثمن ألفونسو ديفيز!

حتى تكتمل قوة الملكي الضاربة..

وضع بايرن ميونخ شرطه المادي لترك ألفونسو ديفيز يرحل إلى ريال مدريد، وسط رغبة عارمة من اللاعب الكندي في الرحيل إلى النادي الملكي.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن النادي البافاري وضع 70 مليون يورو كرقم لترك ديفيز يرحل إلى النادي الملكي، مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ صيف 2025، وعليه لا يريد بايرن ميونخ تركه يرحل مجانًا، لأن الفكرة الأساسية لدى اللاعب هي ريال مدريد وفقط.

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وكان اجتماع قد جرى مؤخرًا بين إدارة بايرن ميونخ ووكلاء اللاعب، وأوضح فيه نيته الكاملة بالانتقال إلى النادي الملكي.

بذلك أغلق ديفيز الباب أمام الأخبار التي تحدثت عن احتمالية تجديد عقده مع بايرن ميونخ، أمام رغبة وحيدة لا يوجد غيرها.. ريال مدريد.