بايرن ميونخ يعلن استعادة أحد أبرز نجومه..

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني أنباء سارة بشأن قائده مانويل نوير، الغائب عن الفريق منذ ديسمبر الماضي بعد تعرضه لكسر في ساقه خلال رحلة تزلج بعد خروج منتخب ألمانيا من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وكان من المفترض أن يعود نوير إلى تدريبات بايرن ميونخ مع انطلاقة موسم 2023-2024، لكنه تعرض لانتكاسة في عملية التعافي أجلت عودته.

بايرن ميونخ أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي عن عودة قائده من جديد إلى تدريبات الفريق، جاء فيه: "أخبار جيدة، عاد مانويل نوير للتدريب مع فريق حراس المرمى وذلك في حصة التدريبات التي خضع لها اللاعبون الذين لم يبدأوا ضد أوجسبورج".

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وأضاف البيان: "أكمل القائد البالغ من العمر 37 عامًا الحصة التدريبية مع زملائه في حراسة المرمى لأول مرة منذ كسر ساقه اليمنى، كان نوير مستبعدًا منذ تعرضه للإصابة في ديسمبر 2022 ولكنه الآن أخذ الخطوة التالية في طريق العودة".

عودة مانويل نوير إلى المباريات مستبعدة في الوقت الحالي، حيث قد تتأجل إلى ما بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، حتى يستعيد عافيته بصورة كاملة قبل المشاركة في المباريات من جديد.