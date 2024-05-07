دفعة "ثلاثية" تعزز صفوف بايرن ميونخ قبل موقعة ريال مدريد

الأمور تتصعب على العملاق الإسباني

تلقى فريق بايرن ميونخ دفعة هائلة قبل موقعة إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بعودة 3 من أهم لاعبيه.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب أليانز أرينا، مما يضع بايرن في وضع صعب في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن المدرب توماس توخيل سيخوض هذه المواجهة المنتظرة بوجود مدافعه إريك داير الذي تعرض لضربة في رأسه هذا الأسبوع، حيث عاد من الإصابة وأصبح جاهزًا للمباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما بالنسبة لكل من جمال موسيالا وماتايس دي ليخت، فقد عادا كذلك للتدريبات الكاملة بعد الغياب في المواجهة الأخيرة أمام شتوتجارت بالدوري الألماني.

ومن المقرر أن يلعب داير ودي ليخت كأساسيين في خط دفاع بايرن، خاصة بعد أداء كيم مين جاي الكارثي في مباراة الذهاب.