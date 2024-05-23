ضربة موجعة لدفاع مانشستر يونايتد أمام سيتي وتين هاج يحسم مستقبله

تين هاج يحسم مستقبله مع الشياطين الحمر...

حسم إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، مستقبله مع فريقه، وسط التكهنات التي ربطت برحيله بعد الموسم المخيب الذي قضاه مع الشياطين الحمر.

ويستعد مانشستر يونايتد، لمواجهة الجار مانشستر سيتي، مساء السبت القادم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، في ختام مباريات الفريقين بالموسم الحالي.

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نهائي كأس الاتحاد، حدث كبير وسنشارك فيه، حتى عندما لا يسير الموسم بشكل جيد، نتواجد في النهائي، لدينا فرصة وعلينا استغلالها".

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وتابع: "علينا أن نؤمن بأنفسنا كما كنا الموسم الماضي، وكما فعلنا الكثير أمام المنافسين الجيدين، سنلعب أفضل كرة قدم لدينا، يوم السبت".

وأضاف: "هاري ماجواير سيغيب عن المباراة، بسبب إصابة عضلية، لم يتمكن من التعافي بشكل كامل، كما كنا نأمل".

وتطرق تين هاج للحديث عن مستقبله مع الشياطين الحمر وقال: "أنا أركز فقط على العمل الذي يجب أن أقوم به، وهو الفوز بمباراة السبت، ثم نستمر في مشروعنا، ولكن الآن أنا أفكر فقط في مباراة النهائي".

وأكمل: "الأمر كله يتعلق بالبطولات، في السنوات الماضية لم يكن هناك الكثير من الألقاب في النادي، ولكن أمامنا فرصة للفوز بلقبين في عامين، لقد جئت إلى هنا للفوز بالبطولات".