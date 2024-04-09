"دعونا نرى".. رد فعل غريب من جوارديولا على قرار ريال مدريد!

المدرب الإسباني مصدوم أم يسخر؟!

يبدو أن قرار ريال مدريد الأخير الذي يخص ملعب مباراته أمام مانشستر سيتي لم يلق استحسان المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

جاء هذا خلال لقاء لجوارديولا مع القنوات الرسمية للاتحاد الأوروبية لكرة القدم، حيث أبدى رد فعل غريبًا للغاية عندما تم سؤاله عن الأمر.

وكان ريال مدريد قد قرر إغلاق سقف ملعبه أمام مانشستر سيتي، مما يسمح بظهور صوت الجماهير أعلى وأكثر حدة خلال المباراة وهو ما وافق عليه الاتحاد الأوروبي صباح الثلاثاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعندما تم سؤال بيب جوارديولا على ذلك القرار أجاب المدرب الإسباني بعدما أبدى تعجبًا: "دعونا نرى".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب يقام مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما تُلعب العودة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد.

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