دعوة للتسوق .. أنباء سارة لريال مدريد وبرشلونة بسبب "مذبحة" بايرن ميونخ!

إعادة هيكلة منتظرة في النادي البافاري

بعد سنوات من السيطرة في ألمانيا، يعيش نادي بايرن ميونخ واحدة من أسوأ فتراته بسبب الأزمة التي يمر بها تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

بايرن أصبح على وشك الخروج بموسم صفري للمرة الأولى منذ 12 سنة، بسبب تراجعه على المستوى المحلي وابتعاده عن باير ليفركوزن متصدر البوندسليجا بفارق 8 نقاط، بالإضافة لخسارته أمام لاتسيو بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن بايرن يستعد لثورة شاملة سيقودها ماكس إيبرل المتوقع قدومه كمدير رياضي للنادي بداية من شهر مارس القادم، وسط أنباء حول رحيل توخيل خلال الأيام القليلة القادمة.

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إيبرل سيكون عليه اتخاذ العديد من القرارت الحاسمة والصادمة للجماهير برحيل بعض نجوم الفريق لإعادة البناء من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الأكثر إلحاحًا هي إعادة بناء العمود الفقري على أرض الملعب بعد رحيل دافيد ألابا وتياجو ألكانتارا وروبرت ليفاندوفسكي.

البداية ستكون مع قلب الدفاع، بإعادة ماتايس دي ليخت للتشكيل الأساسي، في ظل المستوى المتواضع لدايوت أوباميكانو الذي قد يغادر الفريق بسبب كثرة أخطائه.

لاعب آخر قد يغادر وهو يوشوا كيميتش الذي يعتبر من أهم أهداف برشلونة لدعم خط الوسط، حيث يحتاج بايرن لإضافة عناصر جديدة يمكنها إضافة الجانب الإبداعي الذي افتقده الفريق برحيل تياجو ألكانتارا.

وفي الهجوم سيبقى هاري كين بمكانه بعد تسجيله 25 هدفًا في 22 مباراة بالدوري، ولكن دوره القيادي سيكون بحاجة إلى التحسين.

وأخيرًا، يبدو أن بايرن لا يمانع رحيل أي لاعب الصيف القادم، باستثناء 4 لاعبين وهم كين، مانويل نوير، جمال موسيالا وتوماس مولر، مما يفتح الباب أمام عمالقة أوروبا للتسوق من البافاري مثل ريال مدريد وبرشلونة وغيرهما.

وحقيقة أن ألفونسو ديفيس ليس من اللاعبين غير القابلين للمس، تعني أن ريال مدريد قد يتمكن من الظفر بخدماته بسهولة في الصيف.