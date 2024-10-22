دعمًا للمثليين.. رسالة صارمة من باريس سان جيرمان لجماهيره قبل مواجهة آيندهوفن

"لن نقبل هذا السلوك"

حذر نادي باريس سان جيرمان جماهيره "من السلوكيات غير المقبولة"، قبل مواجهة آيندهوفن الهولندي، على ملعب حديقة الأمراء مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك في أعقاب هتافات معادية للمثليين أطلقتها الجماهير الباريسية في مواجهة ستراسبورج، والتي حسمها سان جيرمان (4-2) يوم السبت الماضي بالدوري الفرنسي.

وقال باريس في بيان رسمي، إنه "لا يمكن قبول هذا النوع من السلوك أو الرسائل، هذه الهتافات، مثل أي هتاف ذي طابع تمييزي، لها أيضًا عواقب رياضية على سير المباراة".

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وأضاف: "يمكن إيقاف المباراة، سواء من قبل المؤسسات أو من قبل النادي نفسه، أو حتى إعلان خسارته، هذا الخطر لا يهدد فقط مباراة الليلة، بل يهدد جميع المباريات التي يخوضها النادي".

وختم: "الاحترام هو أحد القيم الأساسية لنادينا، حديقة الأمراء هو مكان تجمع مفتوح لجميع عشاق كرة القدم، ضد رهاب المثلية والعنصرية وجميع أشكال التمييز، نحن نشكل فريقًا واحدًا".