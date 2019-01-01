دعم الوليد بن طلال يُقرب فهد بن نافل من رئاسة الهلال

يتأهب بن نافل، بعد إعلان تنصيبه الرسمي رئيساً لنادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية أن فهد بن نافل، المرشح لرئاسة نادي الهلال، أصبح قريبًا جدًا من رئاسة النادي عقب تلقيه تأكيدات بأن عدداً كبيراً من الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب في الجمعية العمومية للنادي سيصوت له.

وتُعقد اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية لتحديد رئيس نادي الهلال الجديد، ومن الأرجح أن يكون بن نافل أكثر حظاً من منافسه موسى الموسى.

وفي هذا الصدد، يتأهب بن نافل، بعد إعلان تنصيبه الرسمي رئيساً لنادي الهلال، لإعلان التعاقد مع جهاز فني أجنبي على مستوى عالٍ.

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تقارير أشارت إلى أن بن نافل ينتظر تنصيبه رئيسًا لنادي الهلال، بعد ضمانه العدد الأكبر من أصوات الناخبين بنيله أكثر من 17 ألف صوتًا في مقدمتها أصوات الأمير الوليد بن طلال.

وكانت تقارير قد توقعت وجود منافسة شرسة على كرسي رئاسة النادي الأزرق، بين المترشحين فهد بن نافل وموسى الموسى، خلال الجمعية العمومية التي ستعقد اليوم في مقر النادي العاصمي، عند الساعة الـ8:30 مساء.