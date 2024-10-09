"لن أوقع على هذا القرف المثلي" .. رفض دعم المثلية الجنسية يسبب أزمة في الدوري الألماني

أزمة في الدوري الألماني

شهد الدوري الألماني أزمة جديدة خلال الوقت الحالي بسبب أحد اللاعبين الذي رفض دعم المثلية الجنسية، واصفًا إياها بـ "القرف المثلي".

وكشفت صحيفة "تيليجراف" عن أن نادي فولفسبورج الألماني قرر معاقبة مهاجمه كيفين بيرنس بسبب رفضه التوقيع على قميص تذكاري للنادي يحمل شعار قوس قزح قائلًا: "لن أوقع على مثل هذا النوع من القرف المثلي".

ومن جانبه؛ قال المدير الرياضي لنادي فولفسبورج سيباستيان شيندزيلورز لشبكة "سكاي ألمانيا": "كيفين أصبح الآن وحيدًا في المنزل" في إشارة لتوقيع عقوبة على اللاعب الذي ينتهي عقده بالفعل في نهاية الموسم الجاري، وسط غموض حول ملف التجديد له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم موقفه الصارم في البداية إلا أن الهجوم الكبير الذي تعرض له بيرنس دفعه للتراجع والاعتذار للجماهير، مضيفًا: "تعليقاتي العفوية لم تكن مقبولة على الإطلاق"، بعدما خضع بالفعل لجلسة تحقيق في ناديه.

ولا يوجد أي جديد بشأن المهاجم بيرنس، حيث ظل على مقاعد البدلاء في فوز فريقه على بوخوم بثلاثية مقابل هدف واحد، كما أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعلق نادي فولفسبورج الذي بدأ في استخدام قمصان تحمل رسومات قوس قزح من 5 سنوات، لإظهار دعمه للمثلية الجنسية: "خلال اجتماع داخلي صدرت تصريحات لا تتوافق مع موقف فولفسبورج، وتم التعامل مع الحادث على الفور داخليًا".