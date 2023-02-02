دعم السيدات بدأ .. رونالدو للنصراويات: أنتن الأفضل

سيدات النصر تتصدرن جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز

في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا للنصر السعودي، وعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدعم كرة القدم للسيدات في المملكة، وقد بدأ بالفعل.

الموسم الجاري، شهد انطلاق أول دوري سيدات رسمي في المملكة السعودية، بمشاركة الكبار؛ الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي والشباب، بجانب الثلاثي اليمامة، سما وشعلة الشرقية.

وقام رونالدو أمس الخميس، بزيارة فريق كرة القدم للسيدات في النصر، لدعمهن معنويًا بعد المستويات الرائعة، التي تقدمنها مؤخرًا، قائلًا خلال حديثه لهن: "أنتن الأفضل، استمروا".

سيدات العالمي تتصدرن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، متفوقات بنقطة وحيدة عن الهلال؛ صاحب الوصافة.

ولم تتق سيدات النصر إلا هزيمة واحدة في الموسم حتى الآن، بينما سجلن 62 هدفًا، ليصرن ثان أقوى خط هجوم بعد الهلال؛ صاحب الـ66 هدفًا.