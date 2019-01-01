دراكسلر يعترف بحماقته وكيف كان قريبًا من تدمير موهبته

هكذا كاد دراكسلر ينهي مسيرته مبكرًا قبل الرحيل عن شالكة

قال يوليان دراكسلر جناح نادي باريس سان جيرمان إنه كان أحمق حين كان شابًا في بداية مسيرته الاحترافية في الدوري الألماني.

وكان دراكسلر قد ظهر في كأس العالم 2014 كأحد أبرز المواهب الألمانية، حيث كان عنصرًا ضمن الفريق المتوج بالنجمة الرابعة للألمان.

وحول ذلك، قال يوليان دراكسلر إنه كان يحلم في بداية مسيرته مع شالكة بأن يسير على نهج أسطورة كرة القدم راؤول جونزاليس والذي زامله لفترة قصيرة في هذا الوقت.

وأضاف: "كنت متسرعًا أكثر من اللازم من خلال رغبتي في اللعب مع الفريق الأول لشالكة بشكل أساسي، وذلك في وقت لم أكن فيه مؤهلًا لذلك"

وتابع: "أتذكر حين كنت أبلغ من العمر 17 عامًا، لم أكن أفهم حينها متطلبات الجماهير من اللاعبين، وهذا ما جعلني أشعر بأنهم مبالغون في تلك المتطلبات"

وأردف: "في الرور تحديدًا عليك ألا تفرط في الكلام وأن تعطي الاهتمام الأكبر لتطوير نفسك والبحث حول كيف تصبح لاعبًا أفضل، هذا ما كان مطلوبًا مني كلاعب صاعد"

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يذكر أن دراكسلر في الوقت الحالي لا يشارك بصفة منتظمة مع باريس سان جيرمان، مما جعله قريبًا من الخروج من نادي العاصمة الفرنسية خلال الفترة المقبلة.