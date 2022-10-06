دراسة ودوام .. لماذا تعكرون صفو دوري روشن بمواعيد خاطئة؟

مواعيد مباريات دوري روشن تثير الجدل

للحظة وقفت وسألت نفسي، هل يسير الدوري السعودي إلى الأمام، أم أنه يعود إلى الخلف؟ خاصة وأن الجميع اعترف بأنه الأقوى في المنطقة خلال الوقت الحالي، فلماذا لا يتم الانتباه إلى الأمور البسيطة التي تُعكر الصفو؟

مواقيت مباريات دوري روشن للمحترفين خلال الفترة الأخيرة، كانت أكثر الأمور إثارة للجدل، وتسببت في تغيير شكل المدرجات بطريقة لاحظها الجميع.

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Shahid Shahid

ليس من المعقول بعد أن يصل الدوري السعودي إلى هذه المرحلة، أن يتم إهمال أحد أهم العناصر، وهي اختيار المواعيد المناسبة، لكي يحضر الجماهير المباريات ويتابعوها.

مباراة كرة قدم أم الدراسة والدوام؟

عزفت جماهير نادي الهلال، عن الحضور في مباراة الفريق الأخيرة أمام التعاون، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

المباراة أقيمت في تمام السادسة و20 دقيقة، وهو الأمر الذي جعل الجماهير ليست متحمسة لشراء التذاكر، وحضور تلك المواجهة لدعم الزعيم.

وبالفعل شهدت المباراة حضور جماهيري ضعيف جدًا، وكان سببًا ضمن أسباب في ظهور لاعبي الهلال بشكل غير جيد، وخسارة المباراة أمام 10 لاعبين!

جماهير الهلال لم تحضر المباراة، بسبب ضيق الوقت، حيث ينتهي الدوام في تمام الخامسة مساءً، ولا يوجد وقت من أجل التوجه إلى الملعب لمتابعة اللقاء، بسبب الزحام في هذا الوقت.

وفي مباراة أخرى هي الأهم في الجولة الخامسة، والتي جمعت بين النصر والاتحاد في الكلاسيكو، موعدها كان مثيرًا للجدل بين الجماهير أيضًا.

الكلاسيكو أقيم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لينتهي بعد الساعة 11 مساءً، فهل من الممكن أن يحضر طلاب أو أولياء أمور في المباراة؟

الجماهير مطلوب منها حضور الكلاسيكو الذي ينتهي 11 مساءً، والعودة إلى المنازل في وقت متأخر، ثم الاستعداد للاستيقاظ مبكرًا من أجل الذهاب إلى المدارس والجامعات ومباشرة الأعمال!

هل يُعقل هذا الأمر؟ يتم التصرف في مواعيد المباريات دون وعي لظروف الجماهير التي هي عصب كرة القدم.

الهدف هو إبعاد الجماهير أم جذبهم؟

لا أشكك في أن المسؤولين عن كرة القدم السعودية يريدون جذب الجماهير لحضور جميع المباريات، ولكن قد يكون خطأ غير مقصود.

الجماهير السعودية بمختلف الانتماءات، يريدون فقط مواعيد مناسبة لحضور المباريات.

إذا كانت لجنة المسابقات في دوري المحترفين مُجبرة على خوض مباريات في أيام بمنتصف الأسبوع بعيدًا عن إجازة نهايته، فيجب اختيار مواعيد مناسبة.

وزارة الرياضة تقوم برصد مكافآت خاصة للأندية التي يحضر لها جماهيرها، ولكن على اتحاد الكرة ودوري المحترفين اختيار المواعيد المناسبة للجميع.

وفي النهاية أعلم جيدًا أن ما حدث مجرد خطأ وسيتم تداركه، ولكن أتمنى أن لا يتكرر حتى لا نرى المدرجات خالية في أي مباراة.

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