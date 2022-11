دراسة جامعية: البرازيل بطلًا لكأس العالم وإنجلترا غير مرشحة!

وفقًا لدراسة من جامعة أكسفورد، التي حللت بيانات تقييم المنتخبات التي تركز على كل مباراة دولية للفريق الأول منذ عام 2018، فإن البرازيل هي من ستفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث أوضحت الدراسة أن منتخب راقصي السامبا يمتلك النسبة الأعلى للحصول على المونديال، حيث وصلت إلى 14.72%، لتتفوق على بقية المنتخبات المشاركة.

وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني بنسبة 14.36%، وهولندا في المركز الثالث بنسبة 7.84%، وإسبانيا في المركز الرابع بنسبة 7.03%، واحتل حامل اللقب، المنتخب الفرنسي المركز الخامس بنسبة 6.37%.

The ten countries with the best chance of winning the @FIFAWorldCup - according to @JoshuaABull's Oxford model:



1. 🇧🇷 14.72%

2. 🇦🇷 14.36%

3. 🇳🇱 7.84%

4. 🇪🇸 7.03%

5. 🇫🇷 6.37%

6. 🇧🇪 6.31%

7. 🇵🇹 5.60%

8. 🇩🇰 4.94%

9. 🇩🇪 3.84%

10. 🇺🇾 3.55%

