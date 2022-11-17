دراسة جامعية: البرازيل بطلًا لكأس العالم وإنجلترا غير مرشحة!

الدراسة تستبعد المنتخب الإنجليزي من المنافسة

وفقًا لدراسة من جامعة أكسفورد، التي حللت بيانات تقييم المنتخبات التي تركز على كل مباراة دولية للفريق الأول منذ عام 2018، فإن البرازيل هي من ستفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث أوضحت الدراسة أن منتخب راقصي السامبا يمتلك النسبة الأعلى للحصول على المونديال، حيث وصلت إلى 14.72%، لتتفوق على بقية المنتخبات المشاركة.

وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني بنسبة 14.36%، وهولندا في المركز الثالث بنسبة 7.84%، وإسبانيا في المركز الرابع بنسبة 7.03%، واحتل حامل اللقب، المنتخب الفرنسي المركز الخامس بنسبة 6.37%.

وجاء في الدراسة أن بلجيكا والبرتغال والدنمارك ضمن المراكز العشرة الأولى إلى جانب ألمانيا وأوروجواي، فيما استبعد المنتخب الإنجليزي من القائمة.

حيث وصلت نسبة الفوز للمنتخب الإنجليزي إلى 3.41%، وهي أقل من فريق أوروجواي الذي حصل على المركز العاشر بنسبة 3.55%.