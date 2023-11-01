"دخول منافس جديد" .. كيفين دي بروينه يحسم قراره من الانتقال إلى النصر

تطورات جديدة في مستقبل كيفين دي بروينه

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أصبح البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الأول للنصر السعودي؛ لضمه إلى صفوفه بشكل رسمي.

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دي بروينه البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2015؛ مسجلًا 96 هدفًا وصانعًا 153 آخرين، في 358 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "90Min"، عن عدم تفكير النجم البلجيكي، في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة الحالية، رغم الإغراءات المالية الكبيرة.

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ونقلت الشبكة عن مصادر خاصة، أن كيفين دي بروينه، يركز حاليًا على الشفاء من الإصابة في أوتار الركبة؛ وبعدها سيبحث مع إدارة العملاق الإنجليزي، تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

وأشارت إلى أن دي بروينه، يرى نفسه قادرًا على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي أعلى المستويات، حتى أواخر الثلاثينيات من عمره.

وأوضحت الشبكة، أن نجم مانشستر سيتي، لا يفكر في الانفصال عن فريقه، على الأقل حتى نهاية عقده في صيف 2025؛ حتى لو لم يتم تجديد العقد.

وأعلنت الشبكة، وجود اهتمام من فريق أمريكي، بالتعاقد مع كيفين دي بروينه؛ حيث ستكون الولايات المتحدة، الوجهة المفضلة للاعب، حال الرحيل عن إنجلترا، خاصة أنه يحب العيش في هذا البلد.

جدير بالذكر أن تقارير عالمية، أكدت على وجود اجتماع مرتقب بين مسؤولين في النصر وممثلي دي بروينه؛ في محاولة لإقناع اللاعب، بالمشروع السعودي الكبير، وحسم الصفقة لصالحه.

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