دخل السجن بتهمة الاختطاف .. مدافع جديد على أعتاب الانتقال لليفربول

اللاعب خرج بكفالة من أجل ممارسة كرة القدم

بدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول، في التفكير بالأهداف التي يريد التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الدفاع.

ليفربول يعاني من أزمة كبيرة في الخط الخلفي هذا الموسم، بعد إصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، واحتمالية غيابه حتى نهاية الموسم.

الأمور ازدادت في التعقيد، بعد إصابة جو جوميز خلال تواجده مع منتخب إنجلترا، وخضوعه لعملية جراحية في الركبة، ليغيب هو الآخر لفترة طويلة.

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صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أكدت اهتمام الريدز بالتعاقد مع روبن سيميدو مدافع نادي أوليمبياكوس اليوناني في يناير القادم.

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وأشارت إلى أن اللاعب يعتبر من الأهداف الرئيسية لكلوب في ليفربول، حيث يعتبر المدرب الألماني من أشد المعجبين بقدراته على المستوى الدفاعي.

ويأتي ذلك رغم اعتبار سيميدو ضمن الشخصيات المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة، بسبب دخوله السجن لمدة خمسة أشهر خلال الفترة التي قضاها مع فياريال في 2018.

واتهم اللاعب وقتها بارتكاب جرائم متعددة منها السرقة والاعتداء والاختطاف وحيازة أسلحة نارية، لكنه دفع كفالة قدرها 30 ألف يورو من أجل ممارسة مهنة كرة القدم.

وانتقل صاحب الـ26 سنة إلى اليونان في 2019 بعد منعه من اللعب في إسبانيا لمدة 8 سنوات، ليعيد اكتشاف نفسه من جديد مع أولمبياكوس.

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يذكر أن ليفربول يستهدف بعض العناصر الأخرى في خط الدفاع، وعلى رأسها كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ودايوت أوباميكانو لاعب لايبزيج، لكن التعاقد مع أي منهما قد يتأجل للصيف القادم.