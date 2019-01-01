دجيمبا دجيمبا: من مزاملة رونالدو إلى اللعب في دوري للهواة

قصة تحول مسيرة لاعب الوسط الكاميروني من تناول الدجاج مع نجم مانشستر يونايتد السابق إلى اللعب أمام أقل من 100 متفرج في سويسرا

يظل تاريخ 16 أغسطس 2003 في ذاكرة تاريخ كرة القدم الإنجليزية لأنه تاريخ أول مباراة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد وانتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 4/0 على بولتون واندرز.

ولكن المباراة شهدت أيضا أول ظهور لانتداب جديد لسير أليكس فيرجسون توقع الجميع أن يحظى بمسيرة رائعة هو إريك دجيمبا دجيمبا.

بعد الانضمام إلى الفريق الأول لليونايتد، أصبح لاعب خط الوسط الكاميروني القوي ورونالدو صديقين حميمين، بل وتشاركا في رحلات عشاء في ناندوز مطعم الدجاج البرتغالي الشهير.

ويتذكر اللاعب تلك الفترة ويقول "عندما نسافر للمباريات خارج الأرض، كنا شركاء في نفس الغرفة. كان أفضل صديق لي. كنا معا كل يوم في التدريب. في بعض الأحيان كنت أذهب إلى منزله لتناول الطعام حيث كانت والدته هناك معه عندما كان كريستيانو صغيرًا. في بعض الأحيان كان يأتي إلى منزلي لتناول الطعام، حيث كنت أعيش وحدي في منزل ريو فرديناند القديم".

لكن رحلتهما معًا في أولد ترافورد لم تستمر سوى 18 شهرًا عندما قرر اليونايتد الاستغناء عن اللاعب الكاميروني، الذي انتهى به المطاف حاليًا للعب في المستوى الخامس من كرة القدم السويسرية.

الطريق الذي سلكته مسيرة كلا اللاعبين كانت متباينة منذ أن لعبا مع مانشستر يونايتد، حيث أن رونالدو توج بخمسة ألقاب في دوري الأبطال وستة القاب للدوري في ثلاثة دول إلى جانب رفع الكأس الأوروبية مع منتخب بلاده البرتغال.

وفي حين ينظر إلى رونالدو على أنه مثال يحتذى به في كرة القدم، إلا أن اسم دجيمبا دجيمبا عادة ما يتم تذكره كواحدة من أسوأ الانتدابات في تاريخ مانشستر يونايتد.

رغم كل ما سبق من فارق كبير بالإنجازات إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن دجيمبا دجيمبا كان أقل سعادة بما آلت له الأمور في مسيرته الكروية.

كان فيرجسون قد حصل على توقيع دجيمبا دجيمبا في صفقة قيمتها 3.5 مليون جنيه إسترليني (4.53 مليون دولار) من نادي نانت الفرنسي على أمل أن يصبح خليفة قائده السابق روي كين.

كان المدرب الأسطوري لليونايتد مقتنعًا بأنه حصل على لاعب سيصول ويجول على مسرح الأحلام لعدة مواسم قادمة.

وقال فيرجسون لدى إزاحة الستار عن صفقة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا "إريك لاعب شاب شاهدناه طوال الموسم، وقد أثار إعجابنا في كل مرة بفهمه للعبة".

وتابع "إنه سريع، وقوي وممرر جيد للكرة، وهو نوع من لاعب كرة القدم الرياضي الذي نبحث عنه. في الأشهر القليلة الماضية، أظهر تطوره وهو يلعب مع منتخب الكاميرون جيدًا ، ويبدو أنه لاعب مانشستر يونايتد بكل معنى الكلمة".

ولكن بعد أن كان أساسيًا في 13 مباراة فقط من أصل 35 مباراة، كان من الواضح أن دجيمبا دجيمبا ليس على مستوى اللعب لليونايتد وتم بيعه إلى أستون فيلا قبل أن يكن كين قد أنهى مسيرته بعد.

اعترف اللاعب نفسه بأنه عانى مع ضغوط التواجد في ملعب أولد ترافورد، حيث كان يتعين عليه التنافس مع لاعبين أمثال كين وبول سكولز ودارين فليتشر للحصول على مكان في الفريق.

وقال اللاعب لصحيفة ذا صن في مقابلة أجريت معه العام الماضي "كان الأمر صعبًا. كان عمري 22 عامًا، لقد أتيت من فرنسا وتوجهت مباشرةً إلى فريق كان أحد أكبر الفرق في العالم".

وتابع "كان هناك الكثير من الضغط، وكان روي كين هو القائد الذي يستمع إليه الجميع، لعبت عدة مباريات بعد إصابته، لكن عندما عاد كان الأمر صعبًا بالنسبة لي. أحيانًا لعبت معه، وأحيانًا مع بول سكولز أو مع دارين فليتشر".

لم يكن الوضع أسهل بالنسبة لدجيمبا دجيمبا بعد انتقاله إلى فيلا بارك حيث كان يعاني مرة أخرى للمشاركة بصفة أساسية على حساب جافن ماكان وستيفن ديفيز قبل ينتهي به الحال لإعارة إلى نادي بيرنلي في ذلك الوقت.

ولم يكن الضغط الميداني فقط هو الذي كان هائلاً. فبحسب ما أشيع اٌعلن إفلاس اللاعب قبل وقت قصير من إنهاء عقده مع أستون فيلا، وسط شائعات كانت تقول أنه كان يمتلك 10 سيارات دفع رباعي و30 حسابًا بنكيًا.

نفى اللاعب التكهنات حول موارده المالية لكنه كشف عن صراعاته في التعامل مع نمط الحياة الباذخ لنجم كرة القدم المحترف.

وقال في عام 2018 "كان من الصعب التعامل مع المال. كبرت وتعلمت الآن".

وتابع "أنا مؤمن جدًا، مؤمن بالله الذي يعطيني البصيرة، ربما كان يريد أن يحدث لي ذلك ، كي أكون أفضل غدًا. لم أفقد كل شيء ولكني فقدت الكثير".

"لقد قيل أن لدي 30 حسابًا بنكيًا أيضًا، لا أحد لديه 30 حساب مصرفي. عندما أقرأ مثل هذه اأشياء فهي تزعجني".

عقب نهاية مسيرته في الفيلا بارك، خاض اللاعب تجارب دون المستوى في قطر والدنمارك وصربيا وإسكتلندا والهند وإندونيسيا.

وأثناء التفكير في الاعتزال في سن الخامسة والثلاثين، فإن مكالمة هاتفية مفاجئة من صديق له، جعلت دجيمبا دجيمبا يُقرر اللعب مع نادي الهواة السويسري فالوربي الذي لا يلعب سوى أمام 100 شخص فقط.

وعلق اللاعب الكاميروني قائلاً " وافقت على الانتقال بسبب صديقي جاك إتوند، الذي نشأت معه في الكاميرون ... كان حلم طفولتنا أن نلعب معًا في أوروبا بعد أن كبرنا معًا في إفريقيا".

"أنا أحب اللعب، وعندما أنهي التدريبات أكون سعيدًا بحمل الكرات أو زجاجات المياه".

بعد سنوات من السفر إلى جميع أنحاء العالم، سمحت هذه الخطوة السويسرية لدجيمبا دجيمبا بأن يكون أقرب إلى عائلته في نانت - حيث تستغرق الرحلة بضع ساعات فقط في القطار.

وقال "ذهبت إلى كل مكان في العالم، لكن في هذه الأثناء كان أطفالي يكبرون بسرعة في نانت وكان الأمر صعبًا بالنسبة لي. كان بإمكاني رؤيتهم فقط مرتين في السنة".

"لقد كانت تضحية للمجيء إلى هنا. أنا سعيد لأنني في سويسرا لأنني أردت أن أكون قريبًا من أطفالي".

الآن وهو في الثامنة والثلاثين من العمر، من الواضح أن دجيمبا قد وجد مستوى من السلام النفسي في نهاية مسيرته لم يتحقق عندما كانت في أوجها.

ومن الذي يقول إن رضاه الحالي ليس هو نفسه رضا زميله السابق كريستيانو رونالدو؟!