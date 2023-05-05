"دائمًا هناك شيئًا لم يره الحكم" داني كارباخال يرد على الانتقادات

كارباخال يوضح سبب ذهابه للحكام المستمر!

رد لاعب ريال مدريد، داني كارباخال، على الانتقاد التي يتعرض لها، بسبب لجوئه لطاقم التحكيم كثيرًا في مباريات فريقه.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا غدًا، على ملعب لا كارتوخا، بمدينة إشبيلية.

وفي حديث كارباخال في المؤتمر الصحفي للمباراة، قال:" ربما أذهب كثيرًا إلى الحكم، لكن دائمًا هنالك شيئًا يجب أن أوضحه له".

وأضاف:" فكما قال كورتوا من قبل، الحكام يبذلون قصارى جهدهم من أجل إدارة المباريات بشكل سليم، لكن عليهم النظر للعديد من الأمور خلال المباراة".

واستكمل حديثه عن زميله مهاجم الفريق قائلًا:" عندما وصل فينيسيوس، كان على وشك الانهيار، حيث تعرض لضغط كبير، بسبب عدد أهدافه وصغر سنه، لكنه الآن واحد من أفضل لاعبي العالم".



الجدير بالذكر أن شارك كارباخال مع ريال مدريد في 39 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف، لكنه صنع خمسة.



