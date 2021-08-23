دايش يرد على كلوب: أعرف تاريخ ليفربول العنيف!

شون دايش المدير الفني لبيرنلي يرد على تصريحات يورجن كلوب الخاصة بالمصارعة.

دافع شون دايش المدير الفني لنادي بيرنلي عن نجوم فريقه ضد تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن حديث كلوب عن اللاعبين لم يكن لائقًا.

وقال دايش: "مشكلتي الأساسية وشعوري بالإحباط يأتي من حديث كلوب عن اللاعبين بأسمائهم، لم يكن هناك ضرورة لفعل ذلك".

بين ميسي ورونالدو ومهارته الجنونية .. ردود أفعال تألق بن رحمة

وأضاف: "نحن لدينا مجموعة من اللاعبين المحترفين الذين عملوا بكد طوال مسيرتهم من أجل الوصول لما وصلها إليه حاليًا".

وأردف: "المغزى من حديثه حول التدخلات غير صحيح، أعتقد أن ما قام به غير لائق، ولن أفعله بنفسي لو كنت مكانه".

وأكمل: "قلقي الأكبر هو حديثه عن أن الفرق ليس عليها أن تفعل كل ما بوسعها طالما كان ذلك قانونيًا لتحقيق الفوز بالمباريات، نحن فعلنا ذلك، دون أن نحصل على بطاقة واحدة".

وأنهى كلماته: "لو أراد الجماهير مباريات دون احتكاك سأشعر بالمفاجأة، كنت أشجع ليفربول وأنا صغير وأعرف تاريخهم في العنف وحاضرهم كذلك".

جدير بالذكر أن كلوب كان قد أكد في تصريحات صحفية أن ما قام به نجوم بيرنلي أقرب للمصارعة من كرة القدم في مواجهة الفريقين الأخيرة.