داني أولمو يفاضل بين ميسي ورونالدو.. ويتوقع طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا!

الإسباني تعافى من الأيام الصعبة التي واكبت تسجيله في الشتاء

تسير الأمور على ما يرام هذه الأيام مع نجم برشلونة، داني أولمو، الذي حصل مع فريقه قبل أيام على بطولة كأس السوبر الإسباني بعد إمطار شباك ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين.

أولمو وجد متسعًا من الوقت ليظهر رفقة منشئ المحتوى "أدري كونتريراس" على منصة "تيك توك" ويتحدث عن العديد من الأمور الخاصة بموسمه الحالي في برشلونة.

وقال أولمو إن إريك جارسيا هو أفضل صديق له في غرف خلع الملابس، ومشيرًا إلى أن لامين يامال سيحصل على الكرة الذهبية "التي يريدها" على حد تعبيره.

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كما وصف أولمو ليونيل ميسي بأنه أفضل لاعب في التاريخ، مفضلًا إياه على أهم منافسيه، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتوقع أولمو أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول، مشيرًا إلى أن بعض الفرق الأوروبية أرادت التعاقد معه لكن لن يذكرها "احترامًا لها".