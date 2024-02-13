داني أولمو يتحدث عن خصوصية ريال مدريد ومودريتش.. ويكشف موقفه من السعودية

النجم الإسباني يتحدث عن مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا..

يؤمن داني أولمو نجم لايبزيج ومنتخب إسبانيا، بأن مباراة الفريق الألماني ضد ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 سيكون لها خصوصيات عدة.

وقال أولمو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "لا يوجد حافز أكبر من ذلك، فمن الرائع مواجة فريق إسباني، والأهم من ذلك أنه ريال مدريد، لدينا أسلحتنا، في الدفاع والهجوم، وعلينا أن نستخدمها بشكل مثالي".

ورغم أن لوكا مودريتش لم يعد يلعب بنفس الانتظام مع ريال مدريد، إلا أن أولمو يرى أنه عامل حسم كبير، فيقول: "أعرفه شخصيًا، إنه نموذج يحتذى به سواء في الملعب أو أوقات فراغه، الجميع يتعلمون منه".

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كما تطرق إلى زميله تشافي سيمونز الذي يتشابه معه في التدرج من أكاديمية برشلونة فيقول: "إنه هادئ جدًا، ولديه أفكار واضحة، ومهم جدًا بالنسبة لنا، وأنا متأكد من استمراره في عمل ذلك".

وقال أولمو عن إمكانية الانضمام إلى الدوري السعودي عقب انتهاء عقده مع لايبزيج: "إنهم لا يبحثون عني، لكنني لست مهتمًا أيضًا، أنا أركز على لايبزيج، وأنا سعيد هنا".