داني ألفيش جديد؟ اعتقال وسام بن يدر بتهمة الاعتداء الجسدي!

اللاعب ذو الأصول العربية يواجه اتهامات خطيرة

بشكل رسمي، تم توجيه تهمة الاعتداء الجسدي للفرنسي وسام بن يدر نجم موناكو الفرنسي السابق، والأمور لم تتوقف هنا.

صحيفة "ليكيب" أشارت إلى أن اللاعب ذا الأصول التونسية تم اعتقاله ليوم واحد من قبل الشرطة الفرنسية للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.

الصحيفة نفسها تشير إلى أن الاعتداء المزعوم على الفتاة الفرنسية تم بينما كان بن يدر تحت تأثير مفرط للكحوليات.

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وتم تحديد جلسة يوم 15 سبتمبر المقبل لمثول بن يدر أمام المحكمة والبت في التهم الموجهة إليه بشأن الاعتداء الجنسي.

وفي سياق متصل، رفضت محامية اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا التعقيب حول الواقعة في انتظار نتائج التحقيقات.