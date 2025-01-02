مثل ما حدث بأزمة داني أولمو تمامًا .. واقعة عمرها 6 سنوات تُهدد برشلونة بعواقب وخيمة!

تفاصيل الواقعة التي حدثت بإسبانيا منذ 6 سنوات!

تُثير أزمة تسجيل لاعب برشلونة داني أولمو جدلاً واسعًا في الساحة الكروية الإسبانية خلال الوقت الحالي، ولكن ما يحدث الآن مع النادي الكتالوني ليس بجديد على الدوري الإسباني، إذ يحمل الماضي حالة مشابهة حدثت مع نادي ملقة في موسم 2019.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه في صيف 2019، وبعد إخفاقه في الصعود إلى الدرجة الأولى، سعى نادي ملقة، برئاسة الشيخ عبد الله آل ثاني، لاستعادة مكانته عبر التعاقد مع المهاجم الياباني شينجي أوكازاكي، نجم ليستر سيتي السابق وأحد أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

أوكازاكي، الذي وصل إلى مدينة ملقة بتوقعات كبيرة وحماس من الجماهير، أظهر قدراته في المباريات الودية، ما زاد من الآمال في نجاحه مع الفريق، لكن النادي الأندلسي، الذي كان يعاني من أزمة مالية خانقة وتجاوز واضح لحدود الرواتب المسموح بها في الدوري، فشل في تسجيل اللاعب رغم محاولاته تخفيض راتبه إلى الحد الأدنى المسموح به.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مع اقتراب إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، حاول ملقة التوصل إلى اتفاق مع أوكازاكي لتسجيله مقابل راتب يبلغ 80,000 يورو فقط، وهو الحد الأدنى في الدرجة الثانية، ومع ذلك، رفضت رابطة الدوري الإسباني، بقيادة خافيير تيباس، التصديق على الصفقة بسبب تجاوزات النادي المالية.

اللاعب الياباني، الذي قضى ساعات في مكاتب النادي في محاولة لإيجاد حل، غادر بحزن بعد منتصف الليل، ليتم لاحقًا إنهاء عقده مع ملقة، هذه الحادثة أصبحت مصدر إحراج دولي للنادي الأندلسي، واحتلت عناوين الصحف في اليابان والعالم وقتها.

لم تنتهِ الأزمة عند ذلك، فقد تم فرض عقوبات صارمة على ملقة، بما في ذلك تقليص عدد لاعبي الفريق المحترفين إلى 18 فقط في موسم 2020-2021، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للميزانية بقيمة 2.2 مليون يورو.

أوكازاكي انتقل لاحقًا إلى نادي هويسكا، حيث لعب دورًا بارزًا وسجل هدفًا رائعًا ضد ملقة في ملعب لاروساليدا، ليكون ذلك بمثابة رد قاسٍ للنادي الذي لم يستطع الاحتفاظ به.

حالة ملقة في 2019 تتشابه مع الوضع الحالي الذي يعيشه برشلونة مع داني أولمو، بينما يحاول النادي إيجاد حل لتسجيل اللاعب، فإن الخطر يلوح في الأفق بإمكانية خسارته إذا لم يتمكن من التغلب على قيود الرواتب والقوانين الصارمة لرابطة الدوري.