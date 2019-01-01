دانيلو: لو لعب رونالدو للبرازيل سنحقق خمسة ألقاب كأس عالم

البرازيلي دانيلو يؤكد على التأثير القوي للبرتغالي كريستيانو رونالدو على كرة القدم العالمية.

أشاد النجم البرازيلي دانيلو لاعب يوفنتوس الإيطالي بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وبما يقدمه في مسيرته الكروية منذ سنوات طويلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها دانيلو لصالح "دازن" وأكد خلالها أن وجود رونالدو في أي فريق يمنحه دفعة قوية تجاه الألقاب والبطولات.

وقال دانيلو: "عرفت كريستيانو رونالدو منذ أن كنا معًا في ريال مدريد والآن نلعب معًا من جديد وذلك مذهل بالنسبة لي، فهو يهتم بكل التفاصيل ويسعى دومًا لتقديم أعلى جودة،".

وأضاف: "بكل ما يقوم به من جهد واهتمام بالتفاصيل يكون من الصعب للغاية ألا يحصل على النتائج التي يحصل عليها بشكل مستمر".

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وأكمل: "لو لعب كريستيانو رونالدو للبرازيل لكان المنتخب قد حصل على خمس بطولات كأس عالم إضافية في رصيده بسبب تواجده".

وعن قربه من برشلونة من قبل قال: "أعترف أن فكرة اللعب لبرشلونة كانت مثيرة، لكنني اتصلت بوالدي وسألته ماذا يفعل لو كان مكاني فقال لي أن ريال مدريد يبدو أكثر جيدة".

جدير بالذكر أن دانيلو كان قد انضم لصفوف مانشستر سيتي قادمًا من ريال مدريد بعد ذلك انضم ليوفنتوس في الصيف الماضي مقابل ٣٧ مليون يورو.