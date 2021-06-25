من هو دانكلير بيريرا؟ أول صفقات الأهلي السعودي في ميركاتو صيف 2021

كل ما تريد معرفته عن لاعب الأهلي السعودي الجديد وفيسيل كوبي السابق دانكلير بيريرا، أول صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021..

بعد طول انتظار، أعلن الأهلي السعودي عن أولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وهي ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا.

تأخر النادي الأهلي عن ركب كبار القوم في الدوري السعودي، فقبل بداية الميركاتو أعلن ثلاثي العاصمة الهلال والنصر والشباب عن بعض صفقاتهم للموسم الجديد، لكن أن تأتي متأخرًا خيرٌ من أن لا تأتي.

صفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021

وبعد إعلان الصفقة الأولى للأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، تعرف على المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا.

من هو دانكلير بيريرا لاعب الأهلي السعودي الجديد؟

ولد دانكلير بيريرا في 24 يناير 1992 في ولاية ساو باولو البرازيلية، وهو يبلغ من العمر 29 عامًا.

بدأ مسيرته في فريق الشباب لنادي فيتوريا البرازيلي، وفي 2011 ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول، وبعد موسم واحد فقط انتقل لنادي بوتافوجو.

أُعير في 2015 لنادي جوينفيل، وبعد العودة لنادية انتقل إلى نادي إستوريل الذي أعاره لنادي لانس الفرنسي، ومن ثم رحل إلى نادي فيتوريا سيتوبال.

انضم إلى نادي فيسيل كوبي في موسم 2019، وفي فبراير الماضي انتقل لنادي سيريزو أوساكا الياباني حتى استقر أخيرًا في الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ما هو سعر دانكلير بيريرا؟

لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن سعر دانكلير بيريرا الذي انتقل به للأهلي السعودي كأول صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

لكن، بحسب موقع ترانسفير ماركت، فإن القيمة السوقية للمدافع البرازيلي هي 300 ألف يورو، وهي ليست الأعلى في مسيرته، ففي يوليو 2017 وصلت قيمته السوقية إلى 800 ألف يورو، وذلك عندما انتقل من إستوريل برايا لنادي لانس على سبيل الإعارة.

ما هي مدة عقد دانكلير بيريرا مع الأهلي السعودي؟

لم يعلن الأهلي السعودي عن أي تفاصيل لصفقة دانكلير بيريرا إلا عن مدة تعاقده فقط، أما السعر والراتب فلم يتم لإعلان عنهما.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا (٢٩ عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر. #Welcome_Dankler 💚🇧🇷 pic.twitter.com/CJFlMCHfZ1 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 25, 2021

وبحسب ما أعلن الراقي، سيمتد عقد اللاعب لمدة موسمين، وذلك مع إمكانية التمديد لموسم آخر.