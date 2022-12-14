داليتش ينتقد التحكيم: لن أقدم أعذارًا رخيصة للحُكام!

غضب كرواتي من حكم نصف النهائي

هنأ زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، منتخب الأرجنتين على بلوغه نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بينما انتقد حكم المباراة مؤكدًا أن الهدف الأول من ركلة جزاء غير سير اللقاء.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثية دون رد: "أود أن أهنئ الأرجنتين على بلوغه نهائيات كأس العالم، لكنني أود أيضًا أن أهنئ أبنائي على كل ما فعلوه في هذه البطولة، كل ما تبقى لنا هو أن نجتمع وننهض ونحاول الفوز بالمركز الثالث".

وتابع: "لعبنا بشكل جيد في النصف الأول، كنا مسيطرين لكننا لم نلعب بقوة، في النهاية استحوذنا على الكرة، ثم استقبلنا هدفًا أجده مشكوكًا فيه في البداية، كانت هناك ركلة ركنية، حسب رد فعل لاعبي فريقي، ثم ركلة جزاء لا أعرف ما الذي يجب أن يفعله حارس المرمى أن يأخذ ساترًا! لاعب الأرجنتين هو من اصطدم به".

وأردف: "هذا الهدف أخذ المباراة في اتجاه مختلف، حتى ذلك الحين كان لدينا السيطرة الكاملة والاستحواذ على الكرة، وكان لدينا كل شيء في أيدينا، سارت المباراة كما أردنا وبعد ذلك يحدث مثل هذا الموقف كان حارسنا واقفًا وضربه اللاعب إذا كانت هذه هي القواعد الجديدة، دعهم يذكروا أن حارس المرمى يجب أن يختبئ لكنني لن أقدم أعذارًا رخيصة جدًا وسهلة جدًا للحكام".

وعن أداء ميسي قال داليتش: "لا داعي للحديث كثيرًا عن جودة ميسي، فهو أفضل لاعب في العالم منذ 15 عامًا، اليوم كان جيدًا وخطيرًا، وهو يحمل هذا التميز للأرجنتين، لديه انفجار وسرعة وتقنية هذا هو ميسي الحقيقي كما كان".

وواصل: "كانت الأرجنتين شرسة وعدوانية الجميع يلعب بأفضل ما في وسعه قلت إنه لا يجب أن نتوتر ونقبل العدوان وضعوا أربعة لاعبي خط وسط عدوانيين للغاية، لكن كان لدينا الاستحواذ، ولدينا الجودة واللعب، لكننا لم نتحلى بالصلابة".

وأكمل: "خسرنا هذه المباراة لكن لدينا مباراة أخرى للمركز الثالث، من الصعب العودة بعد مباراة كهذه، أخبرت اللاعبين أن يبقوا رؤوسهم مرفوعة، يجب أن يكونوا فخورين بما فعلناه لقد حققنا أقصى استفادة والآن علينا أن نكون مستعدين للقتال من أجل المركز الثالث هذا هو هدفنا وعلينا أن نعود نفسيًا ونتعافى".

وعلق المدرب الكرواتي على ما إذا كانت هذه هي نهاية "الجيل الذهبي" قائلًا: "ربما هذه نهاية هذا الجيل في بطولة العالم لقد فعلوا أشياءً عظيمة، هذا هو الجيل الذهبي لكرة القدم الكرواتية، والمنتخب لديه دائمًا الإمكانات، أعتقد أن هذا الجيل سينتهي به المطاف في يورو 2024 لدينا أيضًا نهائي دوري الأمم".

وأتم متحدثًا عن مستقبله: "عقدي يستمر حتى عام 2024 حتى بطولة أمم أوروبا، ولدينا نهائي دوري الأمم في يونيو، ولدينا أيضًا تصفيات لبطولة أوروبا هدفي هو قيادة كرواتيا إلى بطولة أوروبا".