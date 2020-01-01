داكوستا يؤجل توقيعه لفريق جالطة سراي بسبب عرض آخر

المدافع المغربي يفاضل بين عرضين من تركيا من أجل الانتقال لأحدهما.

قرر المغربي مروان داكوستا، مدافع فريق الاتحاد السابق، تأجيل توقيعه لنادي جالطة سراي التركي، بسبب دخول فريق آخر في مفاوضات معه، للحصول على خدماته.

مروان داكوستا قرر فسخ عقده مع الاتحاد، بسبب عدم حصوله على راتبه خلال آخر الشهور، ليصبح لاعبًا حرًا، ينتقل لأي فريق.

وأشارت صحيفة "الصباح" التركية إلى أن فريق جوزتيبي الذي يلعب في الدوري التركي، عرض على داكوستا راتبًا أعلى من عرض جالطة سراي، وهو ما تسبب في تعطيل توقيعه للأخير.

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المدافع المغربي يبحث عن أفضل العروض ماديًا، خاصة وأنه سينتقل في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعرض جالطة سراي على مروان داكوستا عقدًا لمدة عام ونصف، مقابل 800 ألف يورو في الموسم الواحد، ولكن عرض جوزتيبي يفوقه ماليًا.

داكوستا كان لاعبًا أساسيًا في صفوف اتحاد جدة، ولكنه فضل الرحيل، في ظل أزمات فريقه المالية والفنية، حيث يعاني على المستوى النتائج.