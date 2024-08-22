"ليتك لم تغادر منزلك" .. فشل ذريع في اختبار دي خيا الأول بعد عودته من المجهول

الحارس الإسباني يستقبل 3 أهداف في أول مباراة مع فيورنتينا

سجل الحارس الإسباني دافيد دي خيا، ظهوره الأول مع فريقه الجديد فيورنتينا الإيطالي، خلال مشاركته في مباراة "الفيولا" الأوروبية الأولى هذا الموسم، والتي أقيمت أمام فريق بوشكاش المجري.

ولم يخض الحارس الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا أي دقيقة في آخر 15 شهرًا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية يونيو 2023، حيث لم يجد ناديًا طوال هذه الفترة يحقق طلباته المادية، حتى أتم انتقاله إلى فيورنتينا.

بداية غير موفقة

ولم تكن بداية دي خيا موفقة على الإطلاق مع فيورنتينا، حيث ظهر بمستوى متوسط، واستقبلت شباكه 3 أهداف، لكن ذلك لم يمنع فريقه من تسجيل 3 أهداف مقابلة لينتهي لقاء الذهاب في مرحلة تحديد المتأهل لمرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، على وقع التعادل.

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ولن تكون مهمة النادي الإيطالي سهلة لعبور هذا الدور، حيث سيخوض مباراة الإياب خارج ملعبه يوم الخميس المقبل في عقر دار منافسه بوشكاش، وذلك على ملعب "بانتشو أرينا".

ماذا قدم دي خيا أمام بوشكاش؟

ووفقًا لشبكة "سوفا سكور"، كان تقييم دي خيا ضمن أسوأ لاعبين في تشكيلة فريقه حيث حصل على 6.4 درجات، بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف بعدة طرق مختلفة (ضربة جزاء، تصويبة أرضية، كرة رأسية).

وتشير الإحصائيات إلى أنه على مدار 90 دقيقة لم ينجح دي خيا سوى في تصديين فقط من دخل منطقة الست ياردات، ولمس الكرة 20 مرة لكنه لم يقدم أي تمريرة مهمة للاعبي فريقه، ولعب 6 كرات طولية نجح في اثنين فقط منهما في توصيلها للمهاجمين.

وفي إحصائيات حراسة المرمى، حصل دي خيا على صفر كبير، حيث لم يتصدى لأي فرصة محققة ولم يمنع أي تصويبة ولم يعترض أي انفراد صريح ولم يقم بأي التحام ناجح.

هل يعيد مدرب فيورنتينا التفكير؟

وبعد هذا الأداء السلبي، ربما يفكر رافايلي بالادينو مدرب فيورنتينا، أنه من الأفضل عدم الاستعانة بخدمات الحارس الإسباني مرة أخرى، خصوصًا أن الفريق خاض مباراته الأولى هذا الموسم أمام بارما في الجولة الافتتاحية بالكالتشيو وانتهت بالتعادل (1-1) في مباراة حرس فيها عرين الفيولا، الحارس الإيطالي بيترو تيراتشيانو.

ورغم أن الحارس الإسباني وقع مع فيورنتينا على عقد لمدة عام واحد فقط مقابل مليون يورو بالإضافة للمكافآت، مع وجود خيار التمديد لعام آخر، إلا أن هذه البداية غير المبشرة، لن تقنع إدارة فيورنتينا في تفعيل هذا البند، خصوصًا أنه اشترط أن تتم مضاعفة راتبه إلى 2 مليون يورو، من أجل تنفيذ هذا البند.