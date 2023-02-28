النجم النمساوي يتلقى هجومًا شديدًا!

تسبب تصويت النجم النمساوي دافيد ألابا للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في جوائز الأفضل "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم في أزمة له.

جاء هذا عقب أن أفصح الاتحاد الدولي عن أسماء المدربين وقادة المنتخبات والصحفيين الذين قاموا بالتصويت لكل لاعب من اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة.

ويأتي تصويت ألابا لليونيل ميسي في المركز الأول في ظل وجود زميله في الفريق كريم بنزيما في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العام.

وبعد الكشف عن الأصوات اتجهت جماهير ريال مدريد إلى حساب اللاعب على "إنستجرام"، وبدأت في ارسال تعليقات تبدي فيها اعتراضها، وصلت حتى إلى أن أحدهم طالب بطرده من النادي الملكي.

جدير بالذكر أن ميسي لم يكن الوحيد من صفوف الأرجنتين الذي توج بجائزة الأفضل بالأمس، حيث نالها أيضًا ليونيل سكالوني كأفضل مدرب وإيميليانو مارتينيز كأفضل حارس.