بعد عودته مع النصر .. مفاجأة "كولومبية لاتينية" لدافيد أوسبينا

أوسبينا يعود إلى النصر مرة أخرى

تلقى دافيد أوسبينا حارس مرمى نادي النصر مفاجأة سارة، وذلك بعد عودته للمشاركة بشكل أساسي رفقة فريقه نادي النصر خلال الفترة الماضية.

وكان أوسبينا يُعاني من إصابة بكسر في المرفق، جعله يغيب عن الملاعب لمدة تزيد عن العام، ليعود مرة أخرى للمشاركة مؤخرًا رفقة نادي النصر.

وشهدت قائمة منتخب كولومبيا عودة دافيد أوسبينا مرة أخرى إلى صفوفه، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

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وشهدت قائمة منتخب كولومبيا أيضًا تواجد النجم خايمس رودريجيز، في القائمة التي ستلعب وديتي إسبانيا يوم الجمعة 22 مارس، ثم رومانيا يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر.

وشارك أوسبينا بشكل أساسي في مباراة النصر الأخيرة في دوري روشن السعودي ضد الرائد، والتي خسرها العالمي بثلاثية مقابل هدف واحد.