دافع عن فينيسيوس وأشاد بالمغرب وفتح الباب للكاميرون .. تصريحات مثيرة لكيليان مبابي!

ماذا قال مبابي؟

تحدث كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان في حوار مثير له عن العديد من القضايا الرياضية ورأيه في بعض الأساطير.

وأثار مبابي، حالة من الجدل الكبير بعد تصريحاته الأخيرة والتي هاجم فيها فريقه باريس سان جيرمان لتقرر إدارة النادي بيعه هذا الصيف وفقًا للتقارير الصحفية.

كيليان مبابي: تمنيت فوز المغرب بكأس العالم، وصداقتي قوية مع أشرف حكيمي

وقال مبابي في تصريحاته لقناة “NCl” عن زميله أشرف حكيمي: "إنه صديقي أتيحت لي الفرصة للعب ضده مع فرنسا ولحسن الحظ فزنا لكنني أتمنى له التوفيق".

وعن أداء المغرب في كأس العالم 2022 قال مبابي: "المغرب أظهر مستوى رائع لقد قضوا على منافسين كبار مثل إسبانيا وبلجيكا والبرتغال، إنهم منافس عظيم لكن لحسن الحظ قضينا عليهم آمل أن يفوزوا بكأس العالم وأن يحقق منتخب أفريقي ذلك ولكن ليس قريبًا لأنني أرغب في الفوز بكأس العالم مرة أخرى ".

كيليان مبابي يختار الأفضل بين إيتو ودروجبا

وعلق مبابي على الصورة التي وعده دروجبا بها ولم تحدث قائلًا: "عندما تكون مشهوراً فأنت لا يمكنك مقابلة الجميع ليس لدي أي شيء ضد ديدييه أنا أحبه كثيرًا، وعن الأفضل بين دروجبا وإيتو قال: "إنه أمر صعب للغاية لن أجيب على هذا السؤال لأن الناس لن يفهموا ما إذا كنت اخترت أحدهما أو الآخر إنهما لاعبان رائعان فازا مع ناديهما ومع المنتخب الوطني، إنهما شخصان مهمان للغاية في بلادهم لقد تجاوز التأثير الذي أحدثوه الملعب ".

مبابي: من المؤسف حدوث العنصرية في 2023

وعن العنصرية وقضية فينيسيوس، قال مبابي: "من المستحيل أن يحدث هذا في عام 2023 كانت الحالة الأخيرة فينيسيوس ولكن هناك العديد من الحالات الأخرى لا يمكننا ترك هذه السلوكيات تحدث ".

الكاميرون أم فرنسا؟.. مبابي يتعرض لموقف محرج بسبب ابنه!

وبسؤاله عن لعب ابنه مع الكاميرون أم فرنسا؟ قال مبابي: "أنا لا أتجنب السؤال إذا كان ابني في الكاميرون فسوف يلعب مع الكاميرون وإذا كان في فرنسا فسوف يلعب مع فرنسا سيكون قراره لن أخبرك ماذا تفعل ".