دافع جديد للانتقام .. ريال مدريد تجاهل إرلينج هالاند لضم نجمين آخرين في 2017!

يملك إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي العديد من الدوافع لمساعدة فريقه على تخطي ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..

يعد النرويجي إرلينج هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الخطر الأكبر على ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ريال مدريد ارتبط بالتعاقد مع هالاند أكثر من مرة، لعل أبرزها على الإطلاق كان في عام 2017، عندما وضع النادي الملكي اسم المهاجم النرويجي على طاولته للمرة الأولى، وحينها كان نجم هالاند يبدأ في اللمعان.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت السبب الذي دفع ريال مدريد إلى عدم التعاقد مع المهاجم النرويجي في ذلك الوقت، على الرغم من إعجابهم الشديد به بعد تسجيله تسعة أهداف ضد هندوراس في كأس العالم للشباب.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد كان قد قام في عام 2017 بالتوقيع مع فينيسيوس جونيور مقابل 45 مليون يورو من فلامنجو، وكان الهدف التالي هو رودريجو جويس، الذي وقع معه بعدها بعدة أشهر من سانتوس مقابل القيمة نفسها.

ريال مدريد قرر الاهتمام باحتياجاته من السوق البرازيلي في ذلك الوقت، وقرر تأجيل فكرة التعاقد مع هالاند، لتتطور مسيرته بشكل مذهل في غضون سنوات قليلة، ليتحول حلم ضم النرويجي إلى فكرة مستحيلة في نهاية المطاف.